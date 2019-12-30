«Яндекс.Такси» не планирует повышать тарифы в Новый год

Москва, 30 декабря. «Яндекс.Такси» не будет повышать цены на свои услуги в новогодние праздники. Стоимость предоставляемых услуг будет подсчитываться автоматически в момент их заказа, рассказали в пресс-службе компании.

«Мы не планируем менять тарифы в новогодние праздники. Однако цена поездки зависит не только от тарифа, но и от маршрута, от пробок по пути и от того, сколько свободных машин доступно для выполнения заказа», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что самый высокий спрос на услуги перевозчиков возникает 31 декабря и 1 января. Пассажиры спешат праздновать Новый год и поток клиентов увеличивается в разы, передает РИА Новости.

«Пик загрузки приходится на первый час нового года, когда они покидают дома и уезжают в места массовых гуляний и в гости», — пояснили в компании.

Кроме того, пресс-служба компании дала несколько советов, как экономить на поездках в новогоднюю ночь и первые дни 2020 года. Если на 31 декабря у вас запланирован шоппинг, то добраться к магазину лучше в первой половине дня.

«1 января лучше немного переждать пик спроса на такси и уехать в гости не сразу после боя курантов, а ближе к 2.00 часам», — отметили там.

Сейчас в «Яндекс.Такси» продумывают план действий, который позволит в часы максимального пассажиропотока оставить такси доступным и недорогим способом передвижения.

Ранее ФАН сообщал, что с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января проезд в автобусах, метро, МЦК сделают бесплатным. Парковки на улицах с 1 по 8 января тоже бесплатные.