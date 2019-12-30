Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин в понедельник работает в Ново-Огарево

57
0 Оставить комментарий

Путин в понедельник работает в Ново-Огарево

Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Ново-Огарево, ожидаются внутренние встречи и совещания. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Постепенно завершаем год, но еще работаем. Сегодня президент в Ново-Огарево. Ожидаются внутренние встречи, телефонные контакты, совещания», — заявил Песков.

По его словам, на сегодня у российского лидера запланированы международные разговоры.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров