Москва, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин в понедельник работает в Ново-Огарево, ожидаются внутренние встречи и совещания. Об этом заявил журналистам на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Постепенно завершаем год, но еще работаем. Сегодня президент в Ново-Огарево. Ожидаются внутренние встречи, телефонные контакты, совещания», — заявил Песков.

По его словам, на сегодня у российского лидера запланированы международные разговоры.