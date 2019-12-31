ФАН объявил номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Общество и соцпроекты»

Жюри конкурса «Хорошие новости России», проводимого Федеральным агентством новостей среди региональных СМИ, отобрало десять публикаций, претендующих на победу в номинации «Общество и социальные проекты». До 20 января 2020 года читателям предстоит выбрать среди них победителя, который получит приз в размере 100 тысяч рублей. Форма для онлайн-голосования находится под этой публикацией.

Надо отметить, что на конкурсную номинацию «Общество и социальные проекты» было прислано больше всего заявок, а потому перед жюри, состоящим из профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей, стояла очень непростая задача — отобрать десять самых достойных материалов из сотен весьма талантливых и интересных работ.

В результате номинантами конкурса «Хорошие новости России» в указанной рубрике стали десять авторов. Это журналист «Московского комсомольца в Черноземье» Юрий Моргунов, который рассказал в статье «Миллион как старт для липецких врачей», как в Липецкой области помогают молодым медикам.

Другим номинантом конкурса в рубрике «Общество и соцпроекты» стал Илья Кочетков, с телеканала ТОЛК, который снял специальный репортаж для программы «Путешествие со смыслом» под названием «Познавательный туризм и первая экологическая тропа на Алтае».

Еще один номинант — Наталья Сойнова, записавшая для красноярского Фонда «Счастливые дети» интервью с наставником Татьяной Ковалевич «Наставничество — это вызов».

Претендентами на главный приз в номинации «Общество и соцпроекты» конкурса «Хорошие новости России» стали авторы газеты «Егоршинские вести» Галина Таскина и Юлия Попова, которые в своей статье «Кислянка, поле, самолет в небе» рассказали о военно-историческом фестивале «Покровский рубежъ».

Другой номинант — Оксана Баркова из сетевого издания «Провинциальный фельетон «Фома МЕТЁЛКИН». Она подняла острые для Калужской области вопросы в своем материале «Экологический слет «Подари планете жизнь»: третий международный».

Следующий номинант конкурса «Хорошие новости России» — Виктория Ветер из «Аргументов и фактов. Ставрополь». В публикации «Валяют башлыки, плетут косынки. Как в Осетии возрождают забытые ремесла» она рассказала, как в Северной Осетии сохраняют национальную идентичность и решают проблему самозанятости.

Наталья Сенчукова из городской газеты «Архангельск — город воинской славы» номинирована на конкурс «Хорошие новости России» со статьей «В больнице их называют студенты-романтики», в которой она знакомит читателей с «бойцами» Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги», третье лето подряд приезжающими работать в архангельские медучреждения.

Сергей Лаврентьев из «Костромских ведомостей» оказался в конкурсной номинации «Общество и соцпроекты» благодаря статье «Время инициативных», в которой он рассказал о своих земляках, чьи проекты были реализованы с помощью местной программы поддержки общественных инициатив.

Следующий номинант конкурса Лолита Гальт, автор материала «По следам Салманова», опубликованного на портале Ugra-news.ru. Он повествует о медиаэкспедиции «По следам нефти», в которой участвовали студенты Югорского госуниверситета и Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Наконец, десятый номинант конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Общество и социальные проекты» Марина Полякова из липецкой газеты «Итоги недели». В статье «Социальный контракт против бедности» она рассказывает о многодетной семье Русановых, получившей мотоблок по социальному контракту.

Кто из десяти перечисленных номинантов победит в организованном ФАН конкурсе региональных журналистов, зависит только от вас: обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший больше всего голосов в ходе онлайн-голосования, которое продлится с 9.00 31 декабря 2019 года до 00.00 20 января 2020 года.