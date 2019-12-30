Кудрявцева продемонстрировала грудь после экстренного удаления имплантов

Москва, 30 декабря. Известная телеведущая Лера Кудрявцева, которой пришлось удалить импланты после того, как один из них лопнул, продемонстрировала грудь после операции. Соответствующее видео она опубликовала в Instagram Stories.

«Ну нет у нас ананасов», — прокомментировала Кудрявцева изменившуюся внешность.

Кроме того, телеведущая поделилась некоторыми подробностями самой операции. Кудрявцева рассказала журналистам программы «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, что силикон из импланта вытекал довольно долго, поэтому успел распространиться.

«Эта каша залезла у меня подмышку, в плечо, во все ткани. Мне помимо того, что удаляли имплант, еще этот силикон оттуда выскребали», — цитирует телеведущую Пятый канал.

По словам Кудрявцевой, сейчас ей постоянно приходится принимать обезболивающие, а у ее кровати все время дежурит медсестра. Пока что грудь телеведущий заживает медленно, кроме того, сохраняется вероятность возникновения заражения, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее Лера Кудрявцева призналась на своей странице в Instagram, что 15 лет назад поставила импланты в одной из петербургских клиник пластической хирургии. По словам телеведущей, левый имплант порвался и протекал пять или шесть лет, в связи с чем Кудрявцевой пришлось экстренно делать операцию.

После операции звезда опубликовала в соцсети фотографию разорвавшегося грудного импланта. Кудрявцева отметила, что шокирующим снимком она хотела призвать девушек серьезно подумать перед операцией по увеличению груди.