Москва, 30 декабря. Саммит «нормандской четверки» в Париже позволил добиться подвижек в урегулировании конфликта на Украине, говорится в комментарии министерства иностранных дел РФ по итогам 2019 года.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, после трехлетнего перерыва был проведен саммит в «нормандском формате», он прошел в декабре 2019 года во Франции. МИД РФ заявил, что в урегулировании кризиса в Донбассе удалось добиться подвижек.

«Руководствуясь соображениями гуманности, Россия облегчила режим предоставления гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — подчеркнули в МИД.

9 декабря стороны еще раз признали безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Контактной группой были даны рекомендации.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.