Националистка Фарион объяснила, почему не смогла бы стать президентом РФ

Киев, 30 декабря. Скандальная украинская националистка Ирина Фарион в разговоре с журналистами объяснила, почему она не смогла бы стать президентом Российской Федерации.

Она заявила, что глава любого государства — это «коллективный разум». По словам Фарион, она никогда не интересовалась «культурой Московии», пишет «Царьград».

«Московит никогда в жизни не ассоциировал бы свое государство с мировоззрением и мышлением Ирины Фарион. Потому что Ирина Фарион является нациоцентрической личностью, и Ирина Фарион — это, во-первых, исповедание культуры. Меня никогда не интересовала московская культура, поскольку это культура раба», — сказала опальная националистка.

Впрочем, это не самое агрессивное заявление экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. К примеру, как сообщало «Утро.ру», ранее она выступала с предложением запретить русскоговорящим людям получать образование на Украине и работать в стране, подчеркивая, что говорящие на русском языке — это «рабы и оккупанты».

В начале уходящего года Фарион выступила с инициативой начать более активную украинизацию населения. Так, она хотела, чтобы власти страны разрешали говорить гражданам только по-украински. К представителям национальных меньшинств, которые разговаривают на родном языке, по ее мнению, необходимо применять силу.