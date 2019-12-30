Сирия, 30 декабря. SDF**** провели серию арестов в поселении Муизила в Дейр-эз-Зоре. 25 ополченцев-шиитов погибли во время авианалета коалиции США на границе САР и Ирака. В Алеппо возобновились перестрелки между протурецкими силами и курдскими радикалами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов на юго-западе от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийца в поселении Аль-Кибар в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: провели серию арестов в деревне Муизила на северо-западе от Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: осуществила вылеты вблизи сирийско-иракской границы, что привело к гибели 25 проиранских бойцов.

Провинция Алеппо

В северной части провинции возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил курдских боевиков и протурецких формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), артиллерия союзников Турции обстреляла позиции курдских радикалов в окрестностях населенного пункта Умм аль-Хош к югу от города Мареа. Также отмечается, что позднее в данном районе произошли вооруженные столкновения. Сведения о потерях сторон в живой силе или военной технике пока уточняются.

Между тем на юго-западе от Алеппо вновь вспыхнули взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками исламистских бандформирований. Twitter-канал (mohmad_rasheed) передает, что стычки наблюдаются на подступах к деревням Джазрайя и Заммар. Напомним, ранее поступали данные о том, что исламисты, занимающие западные районы провинции, готовят полномасштабное наступление на САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) провели серию арестов в деревне Майзила на северо-западе от Дейр-эз-Зора. Утверждается, что были задержаны бывшие последователи «Исламского государства». Тем не менее местные активисты полагают, что под стражей также могли оказаться и сирийцы, выступающие против оккупации данных территорий курдскими радикалами. Как известно, жители населенного пункта не раз организовывали протестные акции, осуждая коррупцию в администрации курдов, а также требуя возвращения незаконно изъятой сельскохозяйственной техники и автомобилей.

Поступила информация о вылазке неизвестных в поселении Аль-Кибар. Тот же источник заявляет, что на окраине населенного пункта, который находится в оккупации курдских боевиков, был обнаружен труп неизвестного с огнестрельным ранением. Предполагается, что нападение могло быть совершено террористами «Исламского государства», действующими в составе так называемых спящих ячеек.

Провинция Хасака

Полковник Сирийской арабской армии (САА) Хасан Али Ибрагим заявил об улучшении обстановки на стратегической магистрали М-4, соединяющей Хасаку и Алеппо. По словам представителя ВС Сирии, этому во многом способствовало размещение вдоль трассы контрольно-пропускных пунктов и совместное патрулирование российской военной полиции и турецких военных, которое осуществляется в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября. Полковник выразил благодарность России за помощь.

Ирак

Появились новые сведения о последствиях авианалета ВВС возглавляемой США международной коалиции поблизости от сирийско-иракской границы. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, воздушная атака западного альянса в районе города Аль-Каим в иракском Аль-Анбаре и у населенного пункта Хувейджат Багуз, который находится на территории Дейр-эз-Зора, обернулась гибелью 25 и ранением порядка 50 бойцов проиранских ополченческих отрядов. Напомним, некоторые источники полагают, что бомбардировка была предпринята в ответ на обстрел военной базы «K1» в провинции Киркук, в результате которого погиб один из американских солдат.

1 Организация запрещена на территории РФ.