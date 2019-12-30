Лолита удивила поклонников новым цветом волос

Москва, 30 декабря. Известная исполнительница Лолита Милявская удивила поклонников необычным образом. Певица показала, как могла бы выглядеть, если бы сменила цвет волос.

Снимком звезда поделилась в социальной сети Instagram. Судя по ее сообщению, поэкспериментировать с внешностью артистки решили поклонники, которые сделали певицу в программе для обработки фото блондинкой.

«Как вам такая Снегурочка?» — спросила фанатов Милявская.

Звезда отметила, что менять цвет волос она тем не менее не собирается даже в грядущий год Белой Крысы.

Однако поклонники от Лолиты-блондинки пришли в восторг и попросили ее по возможности изменить образ.

«Вот это да! Вам так здорово!» — считает slavyanskar.

«Бомба! Помолодела», — прокомментировала svetik_trofimova2107.

«Говорят, чем больше лет, тем короче стрижка. А я наблюдаю, что лучше стать блондинкой», — отметила zaya3357.

Совсем недавно Милявская опубликовала в Instagram другое фото тоже в довольно непривычном образе — в коротком красном платье. Поклонники звезды обратили внимание на ее постройневшую фигуру и восхитились изменениями во внешности.

Фанаты заметили, что популярная певица заметно преобразилась после развода с тренером Дмитрием Ивановым. Лолита не стала скрывать, что тоже довольна изменениями и раскрыла поклонникам секрет потери лишних килограммов. По словам звезды, она не сидит ни на каких диетах. Желающим сбросить лишений вес Лолита посоветовала обратиться к эндокринологу.