Назван самый обсуждаемый сериал года

Москва, 30 декабря. Самым обсуждаемым сериалом 2019 года назвали «Игру престолов — фэнтезийную сагу по циклу романов Джорджа Мартина.

Лидера рейтинга по версии «Медиалогии» упоминают более 100 тысяч раз в СМИ. А в социальных сетях «Игра престолов» породила множество мемов и фанфиков.

На втором месте находится сериал HBO «Чернобыль», его упоминали 21 тысячу раз. Американская драма рассказывает о событиях 26 апреля 1986 года, когда взорвался атомный реактор на Чернобыльской АЭС.

В тройке лидеров закрепился сериал производства Netflix «Ведьмак», его упоминали 18 тысяч раз. История убийцы монстров и защитника людей Геральда может затмить успех «Игры престолов», считают некоторые эксперты. Однако кинокритик Егор Москвитин с этим не согласен.

В этом году пресса очень активно обсуждала такие сериалы, как «Ходячие мертвецы» и «Полицейский с Рублевки», пишет Deita.ru. А самыми обсуждаемыми фильмами года назвали «Мстителей: Финал», «Джокера» и «Однажды в Голливуде».

Напомним, что Netflix опубликовал восемь серий первого сезона «Ведьмака». По словам шоураннера Лорен Хиссрич, это стало большим прологом к предстоящим событиям, зрители только знакомились с персонажами писателя Анджея Сапковского.

Она пообещала, что второй сезон будет «взрывным и эпическим». Авторы хотят раскрыть взаимоотношения героев, все сюжетные линии начнут пересекаться друг с другом. Не исключено, что второй сезон снимут по книге «Кровь эльфов».