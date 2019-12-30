Шнуров пошутил над повторяющимися каждый Новый год шоу

Москва, 30 декабря. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое сатирическое стихотворение, в котором проехался по «Голубому огоньку» и другим традиционным новогодним передачам. Он пошутил над тем, что эти шоу повторяются каждый год практически без изменений как в сценарном плане, так и по составу гостей.

Шнуров отметил, что певец Филипп Киркоров, как и прежде будет пытаться создать новогоднее настроение, и то же самое, вероятнее всего, когда-нибудь придется лицезреть и последующим поколениям, отмечает Ura.ru.

«Нестареющие лица — достижение науки. С ними будут веселиться в Новый год и наши внуки», — пишет музыкант.

Отметим, что претензии к старым новогодним программам есть не только у Шнурова. Ранее с критикой на «Голубой огонек» и ему подобные шоу обрушился певец Юрий Лоза. Он считает, что на российском телевидении не осталось людей, способных создавать новые и оригинальные сценарии. Он также предложил продюсерам телеканалов провести большой опрос среди зрителей, чтобы узнать, кого они хотят увидеть на новогоднем концерте, а кого — нет.

Примечательно, что гостей шоу в настоящее время выбирают не столько продюсеры, сколько другие звезды. Так, например, на днях в Сети появились слухи о том, что королева российской эстрады Алла Пугачева попросила продюсера Игоря Крутого на монтаже вырезать все сцены с певицей Ольгой Бузовой из уже записанного выпуска новогодней передачи. Примадонна, как пишут СМИ, раскритиковала девушку за неумение петь без фонограммы и непристойное поведение на сцене.