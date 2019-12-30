Москва, 30 декабря. Продюсер Максим Фадеев назвал свою главную ошибку в работе с музыкантами в предыдущие годы. По его словам, ему никогда не приходилось работать с по-настоящему творческими людьми.

В интервью телеведущей Софико Шеварднадзе в программе «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире» он подчеркнул, что это было неправильно с его стороны. Фадеев назвал свою главную ошибку в работе с музыкантами.

«Почему я всегда брал артистов слабее, чем мог брать? Потому что мне казалось, что они в этом состоянии будут более благодарны», — подчеркнул продюсер.

Фадеев уточнил, что на данный момент на многие вещи поменял свою точку зрения. Он решил изменить стратегию своего лейбла, и намерен работать только с «творцами». Фадеев добавил, что не будет заключать с ними контракты, потому что финансовая сторона не будет волновать ни его, ни его подопечных. Во главе угла будет стоять творчество, а не финансовые вопросы. При этом продюсер уверен, что сейчас его окружает команда «думающих людей».

Ранее Фадеев показал своих новых артистов, которые стали частью его обновленного лейбла MALFA. Фадеев разместил в своем профиле в Instagram проморолик нового бойз-бэнда INKI.

Как отмечает Максим Фадеев, новый музыкальный коллектив является самостоятельным и талантливым. Формат группы вдохновлен корейскими и другими азиатскими бойз-бэндами.

«INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп», — приводит слова продюсера «Газета.ру».

Но не все подписчики остались в восторге от новой группы Макса Фадеева. Некоторые не оценили, что молодые парни просто копируют жанр K-pop (корейская поп-музыка).