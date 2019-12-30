Певица Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Москва, 30 декабря. Певица Наргиз Закирова ответила на обвинения в ненависти к России в своем Instagram .

По словам исполнительницы, высказывание о том, что она ненавидит страну и называет ее жителей «рожами», было приписано ей по ошибке. Закирова подчеркнула, что это заявление «является мерзкой и подлой ложью». Певица заявила, что ради истины готова пройти детектор лжи.

«Кампания по травле меня в социальных сетях сегодня обрела вселенский масштаб. Заказчик доволен, я — «враг народа», — написала она.

Закирова выразила мнение, что нападки в Интернете спровоцированы определенным человеком. Певица отметила, что «имен называть не имеет смысла», так как «заказчик» очевиден.

Артистка заявила, что, несмотря на неприятности, уезжать из России не намерена, поскольку здесь ее любят слушатели.

Ранее нашумевшее высказывание бывшей подопечной о стране прокомментировал ее экс-продюсер Максим Фадеев. Он рассказал, что давно в курсе антироссийских настроений певицы и сравнил ее с персонажем булгаковского «Собачьего сердца» Шариковым. По словам Фадеева, исполнительница регулярно говорила коллегам по музыкальному цеху, что ей не по душе «убогие концертные залы в провинции» и лица российских зрителей

Несколько месяцев назад Закирова прекратила творческое сотрудничество с Фадеевым, в рамках которого входила в его музыкальный лейбл Malfa. После разрыва деловых отношений певица заявила, что пять лет, в течение которых работала в объединении, она провела в «тюрьме».