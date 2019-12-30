Эксперт рассказал о достоинствах Су-57 перед зарубежными аналогами

Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу проводит модернизацию Су-57, в ходе которой истребитель получит новые виды вооружений. Наша военная техника должна опережать технику вероятного противника на два шага, сказал в интервью Федеральному агентству новостей бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Ранее об интенсивных испытаниях Су-57 с двигателем второго этапа рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Самолет может применять большее количество новых средств поражения, часть из которых уже созданы, а некоторые еще разрабатываются. Под новые функции, новые задачи испытания будут продолжаться», — указал гендиректор ОАК.

При совершенствовании истребителя учтут данные расследования комиссии о крушении самолета этого типа в Хабаровском крае. По словам Слюсаря, во время испытаний новой техники нередки различные инциденты.

«Машина проходит жесткие и многочисленные испытания. Эти самолеты уже налетали несколько тысяч полетов. Даже с техникой такого уровня иногда случаются аварии», — добавил он.

Айтеч Бижев обращает внимание, что до тех пор, пока военная техника не принята на вооружение, она должна совершенствоваться и дорабатываться.

«Возможности нашего оборонительного и наступательного оружия должны соответствовать или превосходить боевые возможности авиации вероятного противника. Поэтому чем лучше и эффективней будет Су-57, тем менее затратно это будет для оборонной промышленности. Так или иначе, в любой истребитель или зенитно-ракетный комплекс вводятся все последние достижения, которые разработала наша наука и оборонно-промышленный комплекс. Техника постоянно находится в доработке, потому что вероятный противник не стоит на месте, а также совершенствуется. Это нужно постоянно отслеживать, держа руку на пульсе, чтобы наше вооружение ни в коем случае не отставало, а опережало, хотя бы на два шага вперед... Потеря времени чревата тем, что потом придется догонять», — подчеркнул Бижев.

Су-57 является истребителем пятого поколения, и «нет его круче или лучше», считает военный эксперт. Он уточняет, что оборонной промышленности США «еще долго придется догонять его».

«В Су-57 воплощены последние новейшие достижения техники. Недаром турки заинтересовались этим истребителем. Его авиационный комплекс поражения включает в себя оружие противовоздушной обороны и высокоточное оружие. У него отличные маневренные возможности, а также применяются технологии СТЕЛС. Все это сосредоточено в одном истребителе», — добавил собеседник ФАН.

Летом 2019 делегация из Алжира заключила контракт на покупку Су-57 и 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Контракт оценивается в 6 млрд долларов. Отмечается, что переговоры на поставку Су-57 и Су-34 велись очень долго. Алжир стал первым зарубежным заказчиком Су-57 и Су-34.

Также эксперт The National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57. Специалист уверен, что российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 может посостязаться по эффективности с самолетом Су-57

Су-57 — отечественный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов наземных, надводных и воздушных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Истребитель отличается высокой маневренностью, оснащен высокотехнологичным комплексом бортового оборудования.