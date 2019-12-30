США скрывают траты на вмешательство, чтобы увернуться от закона об иноагентах в России

Затраты Национального фонда в поддержку демократии (NED) в 2019 году на проекты в России составляют $1 млн. Однако это «капля в море американского бюджета», из которого предоставляются средства подобным организациям на ведение информационной войны против России. Такое мнение выразил зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Андрей Климов.

Как пишет RT, примерно $650 тыс. выделено на «развитие потенциала российских активистов», включая поддержку их работы «по решению системных проблем на местном уровне».

Кроме того, организация профинансировала ряд проектов, направленных на создание «независимых новостных и аналитических материалов» в России. Фонд не пожалел средств на «просвещение» российских педагогов и молодежи о значении политических репрессий в истории и поощрение десталинизации.

Известно, что сам фонд финансируется из средств Госдепа США. Большая часть российских экспертов утверждают, что Вашингтон таким образом осуществляет прямое вмешательство во внутренние дела страны, в котором американцы постоянно обвиняют Россию.

По словам Андрея Климова, этот фонд уже давно известен в России как один из инструментов вмешательства во внутренние дела страны.

«При этом таких инструментов много, и не он один этим занимается, — объяснил Климов в беседе с Федеральным агентством новостей. — Мы, в свою очередь, законодательно поставили определенные барьеры. У нас есть понятие нежелательной организации, в которые некоторые подобные фонды попадают. У нас есть понятие иностранный агент, которое недавно стало распространяться на некоторых физических лиц. Мы занимаемся информированием населения о такой угрозе. По всем доступным направлениям ведутся профилактические меры, включая меры административного и уголовного воздействия, для того чтобы подобное вмешательство пресекать».

Нужно быть очень наивными людьми, чтобы не видеть такого вмешательства со стороны США, или некоторые из них могут быть получателями этой поддержки, полагает сенатор.

«Такая помощь строится на основании американских законов. По одному из них там прямо указано, что руководители Госдепартамента отвечают за развитие нашей демократии. А эти цифры [затраты фонда] — капля в том море американского бюджета, из которого вываливаются средства на подобные организации», — уточнил член Совфеда.

Политолог Сергей Марков также обращает внимание, что $1 млн долларов на такую деятельность — «это копейки». По его словам, истинные суммы специально не публикуются, чтобы не попасть под закон об иностранных агентах.

«Но реально они потратили в десятки, а может быть в сотни раз больше. Просто эти суммы идут по закрытым статьям. К примеру, у них заложена статья на помощь конференции в Польше, а в ней участвуют российские оппозиционные деятели. Поэтому речь идет не об одном миллионе, а миллионах. Если они покажут реальные суммы, то попадут под формат иностранных агентов», — заметил Марков.

При этом, как утверждает эксперт, такая организация занимается «подготовкой государственного переворота в России по типу украинского», и это уже не просто информационная война. По его словам, «когда вас бьют по морде это не провокация, а агрессия». Россия противостоит деятельности таких нежелательных фондов, но делает это «слабовато», утверждает политолог.

«Эти американские фонды достигли огромных успехов в 2019 году в России. Это также факт усиления коалиции протестов в России. Большое количество внутрироссийских средств массовой информации находятся под давлением участников госпереворота. Поэтому успехи коалиции «Майдана», созданной американцами и функционирующей в их интересах, налицо», — пояснил он.

Ранее в США заявляли о создании кибервойск, которые будут противодействовать якобы «вмешательству» России в американские выборы. По словам депутата Евгения Федорова, власти США хотят усилить механизм манипулирования российской политической и экономической элитой.