Задержанные за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

Санкт-Петербург, 30 декабря. Двое россиян, которых задержали за подготовку терактов в Петербурге на новогодние праздники, дают признательные показания. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В спецслужбе уточнили, что у задержанных изъяли улики, доказывающие подготовку подозреваемыми терактов. В отношении граждан РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), передает «ФедералПресс». Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет и штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, подозреваемых задержали 27 декабря. Информацию о подготовке терактов российские спецслужбы получили от американских партнеров, пишет НСН.

После предотвращения теракта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства поблагодарил президента США за помощь, передает «Царьград». Путин и Трамп условились и дальше продолжать совместную борьбу с терроризмом.