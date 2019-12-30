Появились доказательства нахождения украинских наемников в Ливии

Триполи, 30 декабря. Очередное доказательство нахождения в Ливии наемников из Украины появилось в социальных сетях. На опубликованном видео вооруженный мужчина сам признается, из какой страны он прибыл.

Воюющих вместе с террористами на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии украинцев сняли на видео. Как сообщает ArabiToday, накануне появилась запись, на которой мужчина европейской внешности находится на территории республики. В ролике вооруженного человека спрашивают, откуда он прибыл, и на этот вопрос он отвечает «из Украины».

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало об украинских поставках вооружения и военной техники для бандформирований ПНС Ливии. В августе этого года был уничтожен транспортный самолет ИЛ-76ТД с военным грузом. Его владельцем оказалась украинская компания «Скайавиатранс». Экипаж воздушного судна в полном составе эвакуировали в безопасное место.

Также военные грузы для боевиков ПНС Ливии перебрасываются с Украины по морю. ФАН недавно писал, как из украинского порта Ольвия (бывший Октябрьск) выслали большую партию техники и боеприпасов. Военные грузы переправляли на судне Maraki K под молдавским флагом.

Все эти поставки связаны с ноябрьской встречей главы управляющего совета нефтегазовой компании «Рас-Лануф» Шаабана Юсуфа и посла Украины в Ливии Николая Нагорного. Вместе они обсудили возможность привлечения украинских кадров для работы на организацию. Якобы североафриканская страна нуждается в украинских «технических специалистах».

В результате этих переговоров в страну стали перебрасывать бойцов из так называемых «добровольческих батальонов», которых на Украине после 2014 года появилось очень много. Подтверждения этому видны на кадрах опубликованного видео из Ливии. Также ранее ArabiaToday публиковала материал с аудиозаписью переговоров украинского наемника с нефтяным инженером, которые обсуждали командировку в республику.

Отметим, что в ноябре этого года в порту Одессы выгрузили первую партию ливийской сырой нефти. Танкер доставил в портовый украинский город 81 282 тонны нефти из ливийского порта Аз-Завия. Его контролируют бандформирования Правительства национального согласия Ливии.

Сейчас в Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», начатая фельдмаршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром еще в 2014 году. Цель кампании — очистить страну от незаконных вооруженных группировок. Бандформирования находятся на территориях, подконтрольных правительству Файеза Сарраджа, это столица страны Триполи и северо-западные города.