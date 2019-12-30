Египет и Франция выразили необходимость политического урегулирования в Ливии

Каир, 30 декабря. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в воскресенье. Главной темой разговора стала ситуация в Ливии.

По данным издания Al Arabiya, в ходе переговоров ас-Сиси подтвердил приверженность Каира восстановлению безопасности и стабильности в Ливии. Пресс-секретарь египетского президента Бассам Ради подчеркнул, что Каир поддерживает ликвидацию терроризма в лице так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и прекращение турецкого вмешательства в дела страны.

Президент Франции в ходе разговора сообщил, что Париж продолжит работу с международными партнерами по поиску политического решения конфликта в Ливии. Кроме того, Макрон и ас-Сиси обсудили двусторонние отношения Франции и Египта.

Египет и Франция поддерживают усилия Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в борьбе с терроризмом. ЛНА с 2014 года ведет в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против джихадистов, захвативших земли страны после революции 2011 года. В апреле военные ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара перешли к новому этапу операции ― освобождению Триполи и северо-запада страны от ПНС Ливии, которое неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара отправит ВС страны в Ливию в том случае, если глава террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж попросит его об этом. Эрдоган уточнил, что противниками террористов выступает ЧВК «Вагнер», однако доказательств этому нет. По мнению экспертов, Эрдоган использует подобные заявления, чтобы обосновать вторжение Турции в Ливию для получения ее ресурсов, в частности нефти, а также оправдать свои связи с террористами ПНС Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.