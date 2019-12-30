В Киеве заявили о стремительной деградации ВСУ

Киев, 30 декабря. Армия Украины стремительно теряет боеспособность, ее ряды покидают профессионалы, заявил редактор ресурса «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«С каждым новым увольнением опытных воинов, с каждым ветераном, который уезжает из страны, с каждым новым потерянным днем продолжается деградация армии и сил обороны в целом», — констатировал он.

Бутусов уточнил, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) увольняются до 30 тысяч человек в год, армия продолжает слабеть. Военные, по его мнению, еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко устали ждать изменений. «Не верят в чудеса» они и при нынешнем главе государства Владимире Зеленском, добавил редактор.

Бутусов призвал власти страны срочно принять меры для повышения боеспособности украинской армии.

«Верить в государство люди будут только благодаря делам», — подчеркнул он.

Отметим, что о проблемах в рядах ВСУ известно давно. Не раз военнослужащие обращались к Минобороны страны с жалобами на недостаточный уровень обеспечения продуктами и вспышки заболеваний. Сообщалось и о многочисленных случаях дезертирства.

Не так давно представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что одного из бойцов 40-й артиллерийской бригады ВСУ избили командиры. Военный пытался разоблачить схемы хищений топлива в подразделении.

В Киеве же считают, что Зеленский пока не может построить вертикаль власти, поскольку продолжает действовать в парадигме своего предшественника.