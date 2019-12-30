Володин объяснил, в каком случае Россия откажется от участия в ПАСЕ

Москва, 30 декабря. Россия откажется от участия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если столкнется с нарушением своих прав или дискриминацией в этой организации. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье в декабре посетила Россию и в рамках визита провела переговоры с делегацией Госдумы​​​.

«Мы достаточно детально проговорили все нюансы и еще раз подчеркнули, что только на равных, только с участием российских депутатов, когда они имеют право и свою точку зрения изложить, и проголосовать, и участвовать в рассмотрении всех вопросов, мы можем участвовать в работе ПАСЕ», — рассказал Володин в интервью телеканалу «Россия 24».

Парламентарий подчеркнул, что имевшие место ранее «поражения в правах» российская сторона считает недопустимыми и в будущем не видит своего участия в ассамблее в случае, если возможности делегации будут ограничены вновь.

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была ограничена в праве голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году в ассамблее дважды рассматривали вопрос восстановления полномочий страны в организации, но только ужесточили санкции. В свою очередь, Россия приняла ответные меры и приостановила свою работу в организации, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

26 июня 2019 года Парламентская ассамблея приняла резолюцию, подтверждающую возвращение полномочий делегации России в полном объеме.