Путин поздравил тренера Чайковскую с юбилеем

Москва, 30 декабря. Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская отмечает 80-летний юбилей. Президент России Владимир Путин в своем поздравительном письме отметил, что она внесла выдающийся вклад в развитие отечественного спорта, текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемая Елена Анатольевна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения. Профессионал высочайшего класса, энергичный, увлеченный любимым делом человек, Вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще, взрастили целую плеяду талантливых спортсменов — чемпионов Олимпийских игр, других престижных международных соревнований», —говорится в сообщении Кремля.

Чайковская занимается тренерской деятельностью с 60-x годов. В настоящее время она возглавляет специальный факультет в ГИТИСЕ, на котором из бывших фигуристов готовят тренеров.

Елена Чайковская награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.