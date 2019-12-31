Дед Мороз и ФАН поздравляют читателей с Новым годом

Остались считанные минуты до встречи 2020 года. Хозяин новогодних праздников — Дед Мороз из Великого Устюга — передал Федеральному агентству новостей эксклюзивное видеопоздравление для наших читателей.

«Дорогие мои друзья, все читатели Федерального агентства новостей!

Всех от мала до велика поздравляю с Новым годом! Всем вам желаю добра, здоровья, благополучия и удачи! Добрых свершений и новых мечтаний! Таких же красивых, как моя новогодняя сказка здесь, в Великом Устюге!

С Новым годом!»

ФАН присоединяется к замечательным словам Деда Мороза.

Уверены, вы вели себя весь год хорошо, и волшебник исполнит все ваши желания!

Благодарим за то, что остаетесь с нами! В 2020-м мы станем еще лучше для вас.

ФАН продолжит оперативно и разносторонне освещать все самые главные события, происходящие в России и в мире.

Напомним, что следующий год пройдет под знаком Белой металлической крысы. Это очень жизнелюбивое животное, которое преодолевает все трудности и никогда не сдается. В Новый год и все последующие праздничные дни важно настроиться на позитив и не сидеть сложа руки, чтобы угодить «хозяйке» 2020-го.

Специально для читателей ФАН собрал полезные советы, как правильно встретить новый год. Стилисты рассказали, в чем нужно провести ночь с 31 декабря на 1 января. Для любителей вкусно поесть и встретить праздник дома в кругу семьи подготовлены рецепты новогодних блюд, а также список передач, которые можно посмотреть после боя курантов.

Секретами подготовки к главному зимнему празднику с читателями ФАН также поделились депутаты Государственной думы.