Москва, 30 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предупреждение министра иностранных дел Украины для Германии по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в Twitter. Пушков рассказал о «газовых» странностях Киева.

«Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа», — сказал сенатор.

По его мнению, то, что глава МИД Украины предостерегает ФРГ от «газовой зависимости» от России, но при этом «Нафтогаз» бьется за 10-летний контракт с «Газпромом» вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и «от зависимости», выглядит странным.

Странно, когда глава МИД Украины предостерегает ФРГ от «газовой зависимости» от России, но Нафтогаз бьется за 10-летний контракт с Газпромом вместо того, чтобы отказаться и от транзита, и от зависимости. Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Нифнифа. Дунешь и рассыпется. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 30, 2019

Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко заявил, что позиции Германии и Украины по реализации проекта «Северный поток — 2» расходятся.

«Для вас не станет сюрпризом, что по этому вопросу у нас разные оценки», — сказал немецкий министр, добавив, что Германия заинтересована в продолжении транзита газа через Украину после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также сообщил, что Берлин выступает против экстерриториального действия санкций США.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, которые пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Против реализации проекта выступают Украина, США и некоторые западные страны. Вашингтон хочет поставлять в Европу свой сниженный природный газ, который в разы дороже российского, а Киев боится потерять деньги от транзита голубого топлива.

В Германии неоднократно заявляли, что поддерживают «Северный поток — 2», поскольку нуждаются в больших объемах газа в связи с переходом на альтернативные источники энергии. В то же время немецкие чиновники не раз говорили, что хотят сохранить транзит газа через Украину.