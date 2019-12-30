Герой России Падалка назвал причины проблем отечественной космонавтики

Москва, 30 декабря. Стагнация в российской космической отрасли началась еще в начале 2000-х годов, основной причиной стало технологическое отставание, заявил Герой России, космонавт Геннадий Падалка.

По его мнению, российский сегмент Международной космической станции (МКС) построен по технологиям 1980-х годов. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» и Научно-энергетический модуль (НЭМ) по-прежнему находятся на Земле, хотя должны были войти в состав сегмента в 2008-2009 годах, обратил внимание Падалка.

«Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль «Союз» проходит бесконечные модернизации», — добавил космонавт.

Еще одной причиной проблем России в космосе он назвал «неэффективное использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли», а также нехватку квалифицированных специалистов, пишет «Газета.ru». По его мнению, со временем в отрасли произошел «перекос» в сторону топ-менеджмента.

Позицию космонавта не разделил Герой России Олег Кононенко. Он подчеркнул, что никакой стагнации нет, и указал на перспективы развития отрасли.

«В следующем году у нас полетят три новых и молодых космонавта, так что все хорошо», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что отечественный сегмент МКС будет достроен после отправки трех модулей в 2020, 2021 и 2023 годах — МЛМ «Наука», УМ «Причал» и НЭМ​​​ соответственно. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости «взвесить все за и против», а также понять, есть ли смысл отправлять два модуля с ресурсом 15-20 лет на станцию, работа которой, вероятнее всего, прекратится в 2028 году.

На прошлой неделе стало известно о планах Роскосмоса удвоить число полетов на орбиту в 2020 году. В сравнении с показателями текущего года количество космических запусков достигнет 50.