Зеленский поблагодарил глав стран «нормандской четверки» за обмен пленными с ЛНР и ДНР

Киев, 30 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил глав стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) за обмен пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Соответствующее заявление украинский лидер сделал, встретив обменянных лиц в аэропорту «Борисполь».

«Я хочу выразить благодарность всем лидерам «нормандской четверки». Все, о чем договорились по этому вопросу, выполнено», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил, что ДНР и ЛНР освободили 81 человека в рамках обмена, из них в Киев вернулись 76. Остальные предпочли остаться в Донбассе, передает НСН.

По предварительной информации, с подконтрольных Киеву территорий в ДНР и ЛНР вернулись 124 человека. Среди них есть бывшие бойцы спецназа «Беркут». Освобождение бывших силовиков Зеленский назвал сложным решением, однако напомнил, что обмен должен был состояться в формате «всех на всех», пишут «Известия».

«Самое главное — люди дома», — сказал президент Украины, отметив, что первая часть договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки», выполнена.

Обмен пленными между Киевом и ЛНР и ДНР состоялся 29 декабря на пропускном пункте под Горловкой, сообщает телеканал «360». В Евросоюзе заявили, что приветствуют данный процесс.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после произошедшего в стране государственного переворота. В Донбассе, который отказался подчиняться новому правительству, образовались две народные республики — ЛНР и ДНР. В ответ Киев ввел войска в регион. Внутриукраинский конфликт лидеры стран «нормандской четверки» в очередной раз обсудили в ходе саммита, который состоялся 9 декабря в Париже.