Освобожденные Киевом участники обмена рассказали о пытках СБУ

Москва, 30 декабря. Четыре участника обмена удерживаемыми лицами из Донбасса рассказали, как за годы в СИЗО Мариуполя им удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов».

Киев подозревал Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина в причастности к боестолкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Однако за пять лет украинским властям так и не удалось доказать их причастность.

За пять лет в СИЗО подозреваемым пришлось пройти пытка со стороны следователей Службы безопасности Украины и батальона «Азов», пишет телеканал «360».

«Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. «Буцали», короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация», — рассказал Бирюков в комментарии РИА Новости.

Также освобожденные рассказали о пытках в нелегальной тюрьме в аэропорту Мариуполя.

«Очень часто привозили на неделю-две людей — пытать, калечить и показания выбивать, чтобы потом «в легальную» оформлять. Людей там много замордовали», ― отметил Стельникович.

Участникам обмена удалось добиться возбуждения уголовных дел, следственное управление прокуратуры Донецкой области начало досудебное расследование, сообщает Infox.ru.

Обмен удерживаемыми лицами состоялся 29 декабря 2019 года. Согласно предварительным данным, Луганская и Донецкая народные республики получили от Украины 124 человека, а Киев сообщил о возвращении 76 лиц.