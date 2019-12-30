Погребинский объяснил, почему не стоит ожидать прорыва после обмена пленными

Москва, 30 декабря. Обмен пленными и задержанными лицами между ДНР, ЛНР и Киевом только гипотетически повышает уровень доверия между участниками конфликта, но не способствует ему в реальности из-за позиции украинских властей. Об этом журналистам рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Как отметил эксперт, ожидать существенных прорывов после возвращения домой пленных не стоит, потому что на политическом треке стороны по-прежнему находятся в тупике, пишут «Известия».

«Теоретически гуманитарная акция способствует повышению уровня доверия. Но все это нивелируется заявлениями Зеленского и его окружения касательно особого статуса Донбасса и других политических аспектов Минских соглашений», — объяснил Погребинский.

Как сообщал Infox.ru, в прошедшее воскресенье на линии соприкосновения в районе контрольно-пропускного пункта в Горловке состоялся обмен удерживаемых лиц между Киевом и республиками Донбасса. В результате украинской стороне было передано 76 человек, ДНР и ЛНР — 124 человека.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ украинская сторона объявила о начале военной кампании против республик Донбасса, сообщала «Газета.Ru». Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает минские договоренности.