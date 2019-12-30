Медведев утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Москва, 30 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план развития инфраструктуры Северного морского пути до 2035 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«В соответствии с частью 5 статьи 30 ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить прилагаемый план развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года», — говорится в опубликованном документе​​​.

Глава правительства поручил министерствам финансов, транспорта, торговли, экономического развития и госкорпорации Росатом при формировании федерального бюджета на новый финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию мероприятий списка.

Позднее госкомиссия по вопросам развития Арктики предоставит на утверждение в Кабмин планы реализации крупных инвестиционных проектов в Арктической зоне России, направленные на развитие грузопотока по Севморпути.

Отмечается, что план сформирован исходя из прогноза всех существующих и перспективных групп грузопотоков. В целом утвержденная стратегия развития морского маршрута включила 84 пункта.

В ней предусмотрена реализация мероприятий федерального проекта «Северный морской путь» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также реализация дополнительных мероприятий, направленных на развитие сырьевой базы и СМП до 2035 года.

Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут в российской Арктике, который является кратчайшим между Европой и Восточной Азией, в частности между европейской и дальневосточной частями России. Он проходит по морям Северного Ледовитого океана и частично Тихого.

Ранее глава дирекции СМП Вячеслав Рукша рассказал, что Северный морской путь может стать самой экологичной морской артерией не только страны, но и мира.