Путин поздравил Токаева и отметил укрепление отношений РФ и Казахстана

Нур-Султан, 30 декабря. Президент РФ Владимир Путин направил коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму, в которой отметил координацию усилий двух стран в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении отметил, что уходящий год был ознаменован для Казахстана значимыми событиями, конституционной передачей власти и убедительной победой на выборах главы государства», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что Москве и Нур-Султану удалось не только сохранить отношения, но укрепить их и продолжить работу над улучшением стратегического сотрудничества. Немалую роль в этом вопросе, по словам российского лидера, сыграла координация усилий в рамках ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Президент РФ выразил уверенность, что в 2020 году взаимодействие между странами будет развиваться.

Напомним, 7 ноября президенты встречались на полях XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, пишет «Газета.ru». Путин тогда подарил Токаеву шахматный набор, фигуры в котором выполнены из мрамора и малахита и украшены серебром и позолотой. В ответ глава РФ получил юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая», выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева.

В середине декабря Путин поздравил президента Казахстана с Днем независимости республики.