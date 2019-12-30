Раздетого двухлетнего мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Москва, 30 декабря. Двухлетнего мальчика без одежды нашли под балконом одного из жилых домов в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на улице Кузьмина. Сообщение о ребенке, который, вероятно, выпал с балкона одной из квартир, поступило в полицию утром 30 декабря.

«По прибытию на место полиция нашла раздетого двухлетнего мальчика, он был оперативно передан медикам», — приводит сообщение пресс-службы РИАМО.

На данный момент здоровью ребенка ничего не угрожает. Правоохранители проводят проверку, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Полиция опрашивает жильцов дома, информации о родителя мальчика на данный момент не поступало.