Москва, 30 декабря. Известный советский и российский певец Лев Лещенко выбрал сторону своего коллеги Юрия Шатунова в его конфликте с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным.

Ранее в эфир вышло шоу телеведущего Андрея Малахова «Привет, Андрей», в которой Разин исполнил «Седую ночь». Сразу после исполнения композиции несколько гостей уличили Разина в том, что он поет под фонограмму Шатунова. При этом Разин этот факт подтвердил. Позже продюсер написал большой пост, в котором обвинил Шатунова в предательстве, а также нелестно отозвался о Малахове и гостях того выпуска.

Как пишет Nation News, присутствовавший на программе Лещенко считает, что в прямом эфире ничего из ряда вон выходящее не произошло. Он объяснил, что гости высказывали свое мнение относительно ситуации Разина и Шатунова. Лещенко подчеркнул, что не хотел бы вмешиваться в эти разборки, потому что считает их ниже своего уровня, а также подметил, что Разин всегда был «непоющим администратором». Лещенко вступился за Шатунова в конфликте с Разиным.

«Я считаю, что Разин неправ. Весь успех «Ласкового мая» был связан с Юрой Шатуновым. Разин — администратор, который никогда особо и не пел. Он просто сейчас выдает себя за певца, но это же не так», — сказал он.

В эфире телеканала «Россия 1» бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов обвинил Разина в том, что продюсер якобы мешает ему гастролировать, а сам исполняет хиты группы под фонограмму с голосом Шатунова. Певец рассказал также, что Разин обманом добился того, чтобы стать крестным его ребенка, но уже много лет не встречается со своим крестником. Прозвучавшие обвинения привели продюсера в ярость, о чем он сообщил в своем Instagram.