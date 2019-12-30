Назван новый худрук столичного театра «Современник»

Москва, 30 декабря. Новым художественным руководителем столичного «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков, который в настоящее время руководит Центром имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Об этом журналистам рассказали в понедельник в пресс-службе московского департамента культуры.

По данным ТАСС, Рыжаков приступит к своим обязанностям 4 января будущего года. Отмечается, что обязанности главы ЦИМ будут возложены на его арт-директора Елену Ковальскую.

Напомним, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни. Она руководила театром более 40 лет. Церемония прощания с артисткой прошла в театре 29 декабря, похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Проститься с известной артисткой собрались коллеги по цеху, родственники и друзья, писали «Дни.ру».

Ранее KP.ru сообщило, что наследство Волчек оценивается в 50 млн рублей.