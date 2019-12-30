Басков хочет выкупить квартиру задолжавшего банку Киркорова

Москва, 30 декабря. Известный российский певец Николай Басков намерен выкупить квартиру своего коллеги, короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Последний задолжал банку 779 тысяч евро.

Как сообщает «ЭГ», Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Киркорова по иску латвийского банка ABLV Bank. Российский певец не выплатил банку 779 тысяч евро.

За кулисами концерта «Песня года» Басков обсудил сделку по телефону. Он заявил о готовности выкупить квартиру коллеги.

«Найди какую-нибудь фирму, чтобы уши мои не торчали. Пусть они собьют цену и выкупят его халупу. Сделаю ремонтик и приглашу Филиппка на новоселье в его же бывшую квартиру. Этот лох голос от злости потеряет», – заявил Басков.

Киркоров, комментируя свой долг банку, напомнил, что один его сценический костюм стоит 90 тысяч евро. Продав несколько таких костюмов, звезда сможет запросто погасить долг.

«Да у меня один костюм стоит 90 тысяч евро! Продам десяток вещей из гардероба и долг латвийскому банку погашен», – сказал певец.

Ранее Басков впервые показал публике, как выглядит его квартира. Артист выложил в Instagram фотографию, на которой можно увидеть роскошный интерьер, способный соперничать с императорскими комнатами в российских дворцах-музеях.