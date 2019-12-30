Нагиев пожелал разведенной Пелагее найти «хоть кого-то еще» в новом году

Москва, 30 декабря. Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поддержал певицу Пелагею после ее развода с супругом хоккеистом Иваном Телегиным. Ободряющие слова он сказал в эфире программы «Голос».

Исполнительница народных песен, которая на протяжении нескольких сезонов занимала в вокальном проекте место наставника, пришла на эфир, чтобы выступит в качестве приглашенной звезды, передает портал «Дни.ру».

Пелагея выступала с песней группы Любэ «Конь». Во время исполнения артистка с трудом сдерживала эмоции. Многие зрители обратили внимание, что ей хотелось плакать. Когда песня закончилась, к исполнительнице подошел бессменный ведущий проекта Нагиев.

Он обнял певицу и заверил, что у нее все будет хорошо, и пожелал, чтобы в следующем году она нашла нового спутника.

«Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще», — добавил ведущий.

В свою очередь, Пелагея призналась, что сильно скучала по «Голосу». Она сказала, что в новом сезоне участвует много интересных людей. Певица заявила, что сцена проекта для нее «заколдованная».

О разводе с мужем, хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным Пелагея объявила 26 декабря, напоминает «Газета.ру». В своем Instagram певица написала, что не жалеет о трех годах семейной жизни. Также она выразила надежду на то, что им со спортсменом удастся сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для дочери Таисии, и призвала не переставать болеть за русский хоккей.

Телегин, комментируя развод, рассказал, что двум сильным личностям сложно уживаться вместе, поэтому не получилось сохранить семью. По словам спортсмена, вины посторонних людей в случившемся нет. Он подчеркнул, что был счастлив в отношениях с певицей и всегда будет благодарен ей за все, что было между ними, сообщает «Комсомольская правда».