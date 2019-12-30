Китайский ученый получил три года тюрьмы за эксперименты над геномом эмбрионов

Пекин, 30 декабря. Китайский ученый-генетик Хэ Цзянькуй проведет три года в тюрьме по решению суда за незаконные эксперименты с геномом человека. Кроме того, суд Китая обязал его выплатить штраф 3 миллиона юаней.

Судебное разбирательство проводилось в рамках уголовного дела о незаконных экспериментах с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения посредством нового метода редактирования генов. В результате опытов на свет появились дети с отредактированной ДНК, организм которых мог противостоять ВИЧ, передает издание «Аргументы и факты».

Хэ Цзянькуй с сообщниками проводили эксперименты на нескольких супружеских парах в которых мужчины являлись ВИЧ-инфицированными. Ученные фальсифицировали сведения о соответствии эксперимента морально-этическим нормам. Забеременевшие женщины не знали, что участвуют в противозаконном опыте.

Действия китайских генетиков вызвали неоднозначную реакцию в мировом научном сообществе.