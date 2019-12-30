ОАК поставит Минобороны РФ модернизированные Су-34М по новому контракту

Москва, 30 декабря. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) по новому соглашению с Министерством обороны Российской Федерации будет поставлять фронтовые бомбардировщики в усовершенствованном варианте Су-34М. Об этом рассказал журналистам в понедельник генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, по новому контракту ОАК поставит военному ведомству самолеты в облике Су-34М​​​.

«По оценкам, возможности модернизированного бомбардировщика в два раза превосходят существующий вариант», — отметил он.

Гендиректор ОАК также обратил внимание на то, что самолет очень перспективный, поэтому в течение многих лет его можно совершенствовать и производить, сообщает РИА Новости.

Ранее генерал-майор Владимир Попов рассказал НСН, почему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит выбрать российские истребители на замену американским F-35. По словам эксперта, американские самолеты слишком распиарены.