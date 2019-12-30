Мамаев рассказал об извлеченном для себя уроке и планах на 2020 год

Москва, 30 декабря. Полузащитник Павел Мамаев рассказал о своих планах на 2020 год, переходе в футбольный клуб «Ростов» и осознании собственных ошибок, связанных с прошлогодним скандалом. По его словам, он «сделал шаг вперед».

«Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни», — рассказал хавбек в интервью Тине Канделаки и Максиму Шевченко.

Новичок «Ростова» признался, что очень удивился «негативу со стороны людей», поскольку это вовсе не та история, которую, по его мнению, надо «осуждать всей страной» в течение года.

Полузащитник также признался, что счастлив переходу в футбольный клуб «Ростов», сообщает KP.ru.

«Валерий Карпин (главный тренер «Ростова». — Прим. ФАН) сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества», — уточнил Мамаев.

По словам спортсмена, в дальнейшем он планирует «получать удовольствие от жизни» и «приносить пользу своему клубу».

Напомним, 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий Александр Кокорин, младший брат последнего и их приятель устроили две драки в Москве. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в «Кофемании» избили руководителя департамента Министерства промышленности и торговли России Дениса Пака. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев тюрьмы. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились (УДО) из белгородской колонии.

В конце сентября 2019 года Мамаев успешно прошел медицинский осмотр в «Ростове».