Волочкова заявила, что дочь не одобрила ее нового бойфренда

Москва, 30 декабря. Российская балерина Анастасия Волочкова уверена, что встретила мужчину мечты, но ее дочь Арина не одобрила ее избранника.

По словам примы, со стороны девочки она ощутила негатив по отношению к своему любимому. Она уверена, что со временем ребенок забудет про ревность, и в их семье установится мир.

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Волочкова уточнила, что у нее всегда было много поклонников.

«Это год настоящей любви. Я этим очень дорожу. В тот момент, когда я решила не выставлять напоказ личную жизнь, ею стали интересоваться еще больше. Но мне удалось сохранить отношения в тайне», — заявила балерина.

Волочкова заявила, что дочери не понравился ее бойфренд.

«Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной. Я думаю, что такая история касается многих людей, потому что дети хотят, чтобы родители принадлежали только им», — сказала Волочкова.

Ранее Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. В средствах массовой информации неоднократно появлялись слухи, что Волочкова зависима от спиртных напитков.

Подписчики заметили, что артистка часто позирует в кадре с бокалом. Кроме того, на снимках с Волочковой можно заметить бутылки из-под шампанского или вина. Балерина объяснила, что использует бутылки как элемент интерьера. Она часто ставит элитные сорта вин на видное место, чтобы подчеркнуть свой статус. Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. В рамках проекта на радио Energy балерина призналась, что ее нога «стерта в кровь» не потому, что она «чешет языком», а потому что «чешет ногами». Волочка объяснила, что вот уже несколько дней она работает как проклятая, готовя московскую премьеру собственного шоу «Балерина в зазеркалье цирка».