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Эксперт объяснил, почему Bloomberg так высоко оценил президентство Путина

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Эксперт объяснил, почему Bloomberg так высоко оценил президентство Путина

Москва, 30 декабря. Bloomberg высоко оценил итоги двадцатилетнего пребывания Владимира Путина на посту президента РФ. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил, почему американское агентство обратилось к авторитету российского лидера.

По мнению эксперта, нынешний президент олицетворяет восстановление авторитета России, ее экономики, уверенности россиян в будущем. Оленченко материал агентства не удивил, поскольку как в России, так и на Западе улучшение положения РФ в мире связывают именно с Путиным.

«Поэтому я думаю, что Bloomberg не мог на это не откликнуться. Это ведущее агентство, помимо информации, дает и оценки, показательные для западного мира», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Оленченко уверен, что Запад прислушается к представленной оценке.

Bloomberg ранее заявил, что Путину за время президентства удалось восстановить значительную часть влияния России, утраченного после распада Советского Союза. Авторы публикации подчеркнули, что президент РФ укрепил связи с Китаем и Турцией, возвратил Крым в состав государства, помог стабилизировать ситуацию в Сирии. Путин, по их словам, задавал тон проходившему в начале декабря саммиту «нормандской четверки», передает «Царьград».

Эксперт объяснил, почему Bloomberg так высоко оценил президентство Путина

Ключевое достижение Путина, по мнению американских журналистов, — наращивание геополитического влияния при ограниченном бюджете, пишет НСН. Авторы отмечают, что Соединенные Штаты тратят только на оборону в два раза больше, чем Россия на все сразу. Финансовый баланс России в Bloomberg назвали «одним из самых здоровых в мире».

Ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил, почему Путина можно назвать политиком номер один в мире.

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Источник: Радио Sputnik
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