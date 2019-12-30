Появилось видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

Псков, 30 декабря. СМИ опубликовали видео, снятое на месте дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Псковской области. Ролик представил в понедельник телеканал «Звезда».

Так, на кадрах запечатлен лежащий на боку автобус. Внутри салона разбросаны вещи пассажиров.

Ранее стало известно, что на 275 километре автотрассы Санкт-Петербург — Невель автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне транспортного средства находились 49 граждан Белоруссии.

В результате аварии различные травмы получил 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Их доставили в псковское медицинское учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.