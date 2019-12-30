Передача «беркутовцев» Донбассу стала итогом серьезной работы республик, заявили в ЛНР

Луганск, 30 декабря. Передача Луганской и Донецкой народным республикам бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут» в рамках обмена удерживаемыми лицами стала результатом сложной и серьезной работы. Об этом заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

«Луганску было передано три человека, Донецку — два человека (экс-сотрудники «Беркута». — прим. ФАН). Это была сложная и серьезная работа, но аргументов у республик для освобождения этих людей было более чем предостаточно», — сказала она.

Кобцева отметила, что президент Украины Владимир Зеленский, встречая освобожденных в аэропорту, подчеркнул, что при необходимости он отдал бы и «сто беркутовцев» за тех людей, которые находились в республиках».

Руководитель рабочей группы по обмену подчеркнула, что успешно прошедшая процедура говорит о том, что со стороны республик были выставлены правильные требования и приведены весомые аргументы, которые была вынуждена принять украинская сторона.

Бывших сотрудников отряда милиции особого назначения «Беркут» МВД Украины, обвиняемых Киевом в стрельбе на Майдане в 2014 году, 28 декабря освободили из-под стражи по решению Киевского апелляционного суда. Меру пресечения им заменили на личное обязательство. На свободу вышли Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский. Александр Маринченко и Сергей Тамтур ранее находились под домашним арестом.

В ходе беспорядков в центре Киева 20 февраля 2014 года неизвестные из снайперского оружия открыли огонь по участникам «майдана» и сотрудникам правоохранительных органов. Согласно официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля 2014 года стали более 100 человек, сотни получили ранения. В преступлениях украинские власти, представив сомнительную доказательную базу, обвинили сотрудников «Беркута».

Напомним, 29 декабря между Киевом и республиками Донбасса состоялся первый за два года масштабный обмен удерживаемыми лицами. Украинская сторона вернула 124 человека — 61 в ДНР и 63 в ЛНР, республики передали 76 человек — 51 из ДНР и 25 из ЛНР.