РПЦ назвала «циничным ударом» закон о свободе вероисповедания в Черногории

Москва, 30 декабря. Закон о свободе вероисповедания в Черногории, который предусматривает изъятие собственности Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол. Об этом говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).

Новый закон в РПЦ назвали «циничным ударом» по канонической церкви и подчеркнули, что он направлен на ее ослабление.

«Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар», — говорится в заявлении.

В РПЦ считают, что речь идет о попытке поставить церковь в Черногории в «унизительную и опасную зависимость от государства», которое при всем при этом является светским.

Напомним, парламент Черногории одобрил законопроект о свободе вероисповедания 27 декабря. Перед этим члены оппозиционной фракции «Демократический фронт» настаивали на доработке документа при сотрудничестве с Сербской православной церковью, интересы которой в итоговой версии текста оказались серьезно ущемлены.

Принятие закона происходило на фоне массовых протестов, поскольку документ предполагает изъятие из церковной собственности СПЦ более чем 650 святынь, в том числе монастыря Острог.

Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что СПЦ пытается защитить свою религиозную монополию в стране. По его словам, для Черногории необходимо создание своей автокефальной церкви по украинскому сценарию. Глава государства подписал закон уже на следующий день после решения парламента.