Российские миллиардеры побили рекорд по темпам роста богатства

Москва, 30 декабря. Совокупное состояние 23 богатейших граждан России выросло рекордными темпами в 2019 году. Прирост составил 52,9 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Показатель рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых богатейшие россияне владеют долями. В рейтинг BBI вошли 500 самых состоятельных людей мира, россиян в этом списке 23. Прирост совокупного богатства российских миллиардеров в уходящем году стал самым высоким за последние четыре года.

На первом месте рейтинга оказался один из главных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — в 2019 году его состояние увеличилось на 8,5 миллиарда долларов и достигло 28,2 миллиарда. На второй строчке оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, который разбогател на 5,2 миллиарда долларов и стал владельцем 24,6 миллиарда. Третье место занял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — его богатство увеличилось на 6,22 миллиарда и составило 22,3 миллиарда.

Кроме того, в топ-5 вошли основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, разбогатевший на 3,46 миллиарда долларов (общее состояние 21,3 миллиарда долларов), а также основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос на 2,51 миллиарда долларов и достиг 20 миллиардов.

Также в первую десятку вошли владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко (состояние выросло на 4,35 миллиарда долларов до 18,2 миллиарда), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон», богатство увеличилось на 2,51 миллиарда до 16,7 миллиарда долларов), Роман Абрамович (Evraz, рост на 2,1 миллиарда долларов до 16,2 миллиарда), бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (рост на 2,83 миллиарда долларов до 15,3 миллиарда) и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (рост 1,67 миллиарда долларов до 14,8 миллиарда).