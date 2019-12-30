Депутат Закса предложил контролировать поведение чиновников на корпоративах

Санкт-Петербург, 30 декабря. Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Кабмина РФ Дмитрию Медведеву ввести рекомендации для чиновников по поведению на корпоративах и усилить контроль за расходованием бюджетных денег на праздники для государственных служащих.

По словам депутата, некоторые муниципальные и государственные служащие после новогодних корпоративов нередко размещают в своих социальных сетях не соответствующие своему статусу снимки и ролики. Петров полагает, что такие публикации крайне отрицательно сказываются на репутации государственной власти, передает РИА Новости.

«Служащие не должны забывать, что являются «лицом» государства в глазах людей», — объяснил парламентарий.

По его словам, необходимо изучить возможность включения дополнительных «нравственных» правил поведения государственных служащих во время корпоративных и прочих развлекательных мероприятий, которые бы исключили возникновение двусмысленных трактовок.

Помимо этого, депутат из Ленинградской области попросил председателя правительства России рассмотреть вопрос об усилении контроля за тратой бюджетных средств на такие корпоративы.