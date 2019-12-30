В Совфеде предложили смягчить требования к семейным детским садам

Москва, 30 декабря. Требования к семейным детским садам необходимо смягчить, чтобы повысить мотивацию граждан к рождению новых детей. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Семейные детсады чаще всего открывают многодетные родители, которые ухаживают за малышами и воспитывают их на дому. В такой сад можно принимать детей из других семей, но в группе должно быть не менее трех дошкольников. Подобные группы оформляются как подразделение муниципального садика, при этом родители получают компенсацию за питание детей.

«Поддержка семейных дошкольных групп на региональном уровне одновременно способствует и сохранению трудовой занятости женщин, и повышению мотивации к рождению последующих детей», — отметил Кутепов.

Однако к семейным детсадам предъявляют ряд требований. Например, один из родителей должен иметь профильное образование, позволяющее работать с детьми. Кроме того, необходимо выполнять те же правила противопожарной безопасности, которые обязательны для частных детсадов, расположенных в специально арендованных для этого коттеджах или квартирах. Так, любой детсад, в том числе и семейный, должен находиться на первом или втором этаже зданий I и II степени огнестойкости в квартирах с двухсторонней ориентацией

Кроме того, питание и в семейных, и в частных садах должно отвечать требованиям одних и тех же СанПиНов. Кутепов подчеркнул, что в домашних условиях эти правила часто невыполнимы.

«В семейных детских садах обычно находятся братья и сестры. А воспитатель — их мама, и она будет тщательно следить за качеством еды без дополнительной регуляторики», — рассказал Кутепов «Парламентской газете».

Жесткие правила, по мнению главы комитета, приводят к тому, что семейные детсады массово закрываются. Сенатор уже направил письмо заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой с предложением уточнить правила противопожарной безопасности и откорректировать требования СанПиНов для семейных детских садов. Соответствующие письма Кутепов отослал и главам профильных ведомств.