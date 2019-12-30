МЭР предложило разрешить перевозить детей старыми автобусами

Москва, 30 декабря. Минэкономразвития РФ выступило с предложением отменить еще не вступивший в силу запрет на использование автобусов, пробывших в эксплуатации более 10 лет, для перевозки детей. Об этом сообщили в ведомстве.

В МЭР полагают, что ограничение, которое собираются ввести в России, может нанести удар по детскому туризму. Ассоциация московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму утверждает, что у компаний нет средств на закупку новых автобусов, многие из которых стоят от 10 миллионов рублей.

Минэкономразвития предложило изменить одно из положений в правилах организации перевозки детей. В частности, не применять запрет на автобусы категории М3 — большие туристические транспортные средства массой более пяти тонн.

«На безопасность влияет не возраст, а техническое состояние автобуса», — объяснили в МЭР.

Ведомство предложило также прописать обязательные требования. Например, автобусы должны соответствовать техническим требованиям, быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, тахографом и оборудованы ремнями безопасности.

В Минтрансе сообщили, что ничего против проекта, разрешающего перевозить детей старыми автобусами, не имеют. Отметим, что запрет, если его не отменят, вступит в силу 30 июня наступающего года.

Напомним, что совсем недавно правительство России выпустило постановление, запрещающее водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более 10 часов. Кроме того, вводится максимальное время управления машиной за сутки. Поправки соответствуют женевскому соглашению об управлении транспортными средствами.