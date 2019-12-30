Гаспарян пояснил, сколько денег должна заплатить Польша за Холокост

Варшава пытается повернуть ситуацию вокруг обвинений президента России Владимира Путина в адрес посла Польши в свою пользу, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению политолога Армена Гаспаряна, этот номер у Польши не пройдет, и высока вероятность, что этой стране придется выплатить огромные суммы жертвам Холокоста.

О попытке Варшавы переиграть ситуацию вокруг обвинений в адрес посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского Мария Захарова заявила в программе телеканала «Россия 1» «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее президент РФ Владимир Путин резко высказался по поводу роли Юзефа Липского в преследовании евреев в Польше. Президент России в резких выражениях обвинил Липского в антисемитизме за то, что тот поддержал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в одну из африканских стран. По словам Путина, для евреев это означало «вымирание и уничтожение». Отметим, идея высылки европейских евреев в Африку рассматривалась до того, как Гитлер принял решение об «окончательном решении еврейского вопроса», предусматривающем тотальное уничтожение всего европейского еврейства.

Оценивая вызов посла РФ в польский МИД в связи с резкими заявлениями Владимира Путина, Мария Захарова отметила, что это «дипломатическая рутина», не являющаяся чем-то экстраординарным.

«Почему такая реакция на вызов посла? — Очень просто: это сделано, чтобы (Варшаве) тут же моментально переиграть ситуацию в свою пользу и сказать: «Нет, было, может, и так, но не совсем». И расставить соответствующие акценты», — заявила представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, Россия остается приверженной юридической оценке итогов Второй мировой войны, закрепленной Нюрнбергским трибуналом.

Известный российский историк и публицист Армен Гаспарян уверен, что Варшаве, несмотря на все попытки, не удастся переиграть в свою пользу ситуацию с обвинениями в антисемитизме, и велика вероятность, что Польше придется выплачивать огромные суммы в качестве компенсации жертвам Холокоста.

«Нет, Варшаве, конечно, не удастся переиграть эту ситуацию в свою пользу, и едва ли это будет возможно в будущем, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — На самом деле эта ситуация еще только начинает развиваться. Поймите, здесь речь идет не о событиях 80-летней давности, это уже история. В данном случае для Польши на кону стоят деньги. Я даже могу сумму примерно сказать. Это чуть больше трехсот миллиардов долларов. Столько Варшава должна будет выплатить жертвам Холокоста».

Гаспарян отметил, что в годы Второй мировой войны поляки активно участвовали в уничтожении евреев, и эти факты задокументированы.

«И имущество евреев было разграблено поляками, и факты участия поляков в Холокосте задокументированы, и эти документы есть, — говорит эксперт. — После войны что произошло: абсолютно все эпизоды Холокоста — не важно, кто их осуществлял — немцы ли, коллаборационисты ли, — были записаны на Третий рейх. И Германия оплачивала все одна».

Но в прошлом году ситуация изменилась, благодаря подписанному президентом США Дональдом Трампом закону №447 о возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества («Правосудие для выживших, не получивших компенсации», в котором фигурирует сумма в 300 млрд долл.), отметил собеседник ФАН.

«В прошлом году в Соединенных Штатах был принят закон о компенсации всем жертвам Холокоста — это Трамп постарался. И теперь поляки очень рискуют подпасть под действие этого закона. Потому что одно дело, когда вы вяло отбрехиваетесь от заявлений какого-нибудь Гаспаряна и от его книги «Ложь Посполита», и совсем другое — когда это говорит один из самых влиятельных мировых политиков (Владимир Путин). Здесь глаза закрыть уже не получится. Поэтому Польша всеми силами будет пытаться перевести разговор в другую плоскость, лишь бы только не стал вопрос по деньгам, потому для Варшавы это уже будет катастрофа», — резюмировал Армен Гаспарян.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев назвал разговор в польском МИД «жестким, но вполне корректным». Андреев подчеркнул, что Россия и Польша слишком по-разному оценивают события начала Второй мировой войны, и эти позиции далеки от сближения.

«Оценки, которые дал президент РФ, естественно, не понравились нашим польским коллегам, нашим оппонентам», — цитирует Андреева РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что обмен мнениями был резким, но польская сторона не стала вручать послу РФ ноту протеста, и никаких практических последствий беседа в МИД Польши не имела.