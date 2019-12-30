Назван лучший спортсмен десятилетия по версии Associated Press

Лос-Анджелес, 30 декабря. Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признан спортсменом десятилетия по версии информационного агентства Associated Press.

Издание представило список спортсменов десятилетия, лидером рейтинга стал трехкратный чемпион Лиги Джеймс. В 2012 и 2013 годах Джеймс становился чемпионом НБА в составе «Майами Хит», а три года назад завоевал Кубок Ларри О’Брайена в составе родного «Кливленда».

На второй строчке рейтинга американский футболист, распасовщик команды «Нью-Ингленд Пэтриотс» Том Брэди. Третью строчку занял восьмикратный олимпийский чемпион — ямайский бегун Усэйн Болт.

Кроме того, в топ-5 вошли нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и американский пловец Майкл Фелпс.