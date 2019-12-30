Назван топ-5 продуктов, не рекомендуемых к употреблению на Новый год

Москва, 30 декабря. Избежать проблем с желудком после новогоднего застолья поможет умеренное употребление праздничных яств во время трапезы и исключение некоторых продуктов из меню. Специалисты назвали топ-5 продуктов, не рекомендуемых к столу на Новый год.

По их словам, нельзя выбирать в качестве горячего мясо по-французски, поскольку соединившиеся в нем свинина, майонез и картофель серьезно ударят по печени.

Ядом для желудка станет газированная вода и коктейли с ней, уверены эксперты. Жидкость содержит большое количество сахара и спорный консервант аспартам, или E951. По словам специалистов, подобного рода напитки могут стать причиной панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

Кроме того, к столу не рекомендуется покупать магазинные салаты, поскольку велика вероятность того, что для их изготовления торговые точки будут использовать продукты с истекшим сроком годности. Такие готовые яства могут спровоцировать изжогу и лишние жировые отложения на талии.

Не стоит есть на десерт торты и пирожные с кремом, так как в состав сладостей входит вредное пальмовое масло.

Исключить из меню нужно и различные копчености, маринованные грибы и овощи. Эксперты отмечают, что огурец в маринаде в разы опаснее обычного, копченое мясо вредит печени, а грибы в сочетании с водкой принесут интоксикацию организма.

Чтобы новогоднее застолье не было омрачено неприятными последствиями, необходимо не только составить правильное меню, но и соблюдать меру как в еде, так и в алкоголе.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, как соблюсти баланс в праздничном меню, и объяснила, чем полезны и вредны определенные продукты после январских праздников.