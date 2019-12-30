В Госдуме пообещали сделать доступными билеты новой авиакомпании на Дальнем Востоке

В России планируют создать авиакомпанию для Дальнего Востока. При формировании цен на ее авиабилеты будет учтен средний уровень заработка в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутат Николай Харитонов.

О создании авиакомпании стали говорить после поручения премьер-министра России Дмитрия Медведева разрешить вопрос с субсидированием авиаперелетов на Дальний Восток. На сегодняшний день при участии Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития, Минфина, Росавиации, Сбербанка, ВТБ и корпорации «Ростех» оцениваются варианты по созданию авиакомпании для доступных перелетов в Дальневосточный федеральный округ.

При этом в правительстве готовят модернизацию или создание нового центра по техобслуживанию и переподготовке авиаперсонала в ДФО. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо заместителя министра транспорта Александра Юрчика к члену комитета Совета Федерации по экономической политике Ивану Абрамову.

Как считает издание, письмо Юрчика фактически является ответом на просьбу Абрамова к зампреду правительства Максиму Акимову обратить внимание на транспортную доступность в ДФО, которая осложнилась после ухода с рынка авиакомпаний «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа». На текущий момент стоимость билетов в регион достаточно высокая.

С 2015 года для повышения доступности перелетов применяются «плоские тарифы», однако Абрамов считает, что они не решают проблемы, так как из-за высокого спроса не хватает билетов по фиксированной цене. Как утверждает чиновник, выходом из ситуации может стать создание авиакомпании с госучастием, которая будет специализироваться на доступных перелетах из ДФО в европейскую часть РФ и обратно.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около восьми триллионов рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — сказал Абрамов.

Как утверждает Николай Харитонов, одной из главных проблем Дальневосточного федерального округа является внутрирегиональное авиасообщение.

«Я второй созыв руковожу этим комитетом, и мы провели выездные круглые столы везде и не по разу — это Якутия, Хабаровск, Забайкалье, Владивосток, Камчатка и Сахалин. К сожалению, более 700 аэропортов находятся в запущенном состоянии. К тому же самое страшное это то, что нет хорошего самолета для внутрирегиональных перелетов. Мы постоянно проводим комитеты и приглашаем заинтересованные ведомства к себе для обсуждения этих вопросов», — отметил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Эту проблему необходимо побыстрее решать любыми способами, в том числе созданием отдельной авиакомпании, считает парламентарий.

«XXI век — развития Дальнего Востока. Должна быть мотивация, чтобы оставаться в регионе. В советское время все куда-то уезжали, чтобы заработать на «Жигули» и квартиру», — подчеркнул депутат.

Комментируя вопрос цены за авиабилет, собеседник ФАН пообещал, что при ее формировании учтут уровень средних зарплат в ДФО.

«Позавчера моя знакомая улетела из Новосибирска на Камчатку, купив билет туда-обратно за 10 тысяч рублей. Конечно, это здорово, но там определенное время и сроки. Поэтому цену-то найдем, так как не секрет, какой средний заработок в Дальневосточном федеральном округе. Однако чем доступнее цена на авиабилет — тем будет лучше», — добавил он.

Ранее «Аэрофлот» приостановил продажу субсидируемых билетов в городах Дальнего Востока в связи с бюджетным финансированием. Причиной названо освоение лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

Тем не менее президент России Владимир Путин пообещал, что «плоские тарифы» на авиабилеты на Дальний Восток не будут отменены. Путин указывает, что у «Аэрофлота» есть резервы для субсидирования льготных тарифов.