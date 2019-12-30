Роспотребнадзор дал советы по правильному хранению новогодних салатов

Москва, 30 декабря. Роспотребнадзор напоминает, что салаты являются благоприятной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, продуцирующих токсины. В канун новогодних праздников ведомство опубликовало рекомендации по правильному хранению салатов, которые позволят избежать пищевого отравления.

Ведомство подчеркивает, что салаты — скоропортящиеся пищевые продукты, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов. Также эксперты отмечают, что в новогодних салатах обычно перемешано множество продуктов с разными условиями хранения, поэтому срок хранения будет зависеть от рецепта. Помимо этого, многие салаты заправляются майонезом или другими жирными соусами, что способствует ускоренному размножению бактерий.

Специалисты обращают внимание, что сроки хранения салатов строго регламентированы. Например, салаты из сырых овощей или фруктов, а также салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей и винегреты, могут храниться 18 часов, а после заправки — не более 12. Салаты с консервированными овощами или вареными яйцами после заправки следует хранить не более шести часов. В то же время, салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей способны продержаться до 36 часов. В ведомстве отмечают, что безопаснее всего заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол, и сразу убирать их в холодильник, по окончанию застолья.

Ранее стало известно, сколько будет стоить новогодний стол у среднестатистического россиянина. Согласно оценкам экспертов, застолье обойдется в 6 431 рублей. По данным Росстата, за год больше всего поднялись в цене сыры (11,1%), сливочное масло (10,3%) и апельсины (10,8%).